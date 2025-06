Wenn’s in puncto Tierwohl mal wieder länger dauert: Eigentlich war die Markteinführung eines staatlichen Haltungslogos für Schweinefleisch für den 1. August geplant. Von da an sollten Kunden in deutschen Supermärkten Klarheit haben, unter welchen Bedingungen die Sau und der Eber gelebt haben, bevor sie zum Schnitzel wurden. Nun ist klar: Die Pflicht zur Kennzeichnung verschiebt sich auf den 1. März 2026 – mindestens. Am Freitag brachte die Bundesregierung einen Gese...