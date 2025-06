Die schlechten Nachrichten über Klimakrise und Klimapolitik häufen sich derzeit in einem Maße, dass viele ohnmächtig die Schultern zucken. Geröllawinen in der Schweiz, schon wieder dramatische Waldbrände in Kanada, extreme Temperaturen in Spanien, mehr als 200 Tote infolge der stärksten Überschwemmungen seit 60 Jahren in der westnigerianischen Stadt Mokwa, über 30 Tote durch Erdrutsche und über die Ufer tretende Flüsse im Nordosten Indiens und ähnlich katastrophale ...