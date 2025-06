Wenn Kinder in den heimischen vier Wänden kaum zu bändigen sind, laut schreiend oder mit irgendwelchen Tröten, die man in einer schwachen Minute gekauft hat, durch die Wohnung toben, möchten Mama oder Papa schon ganz gerne mal ausrasten. Geht natürlich nicht, die Wände sind dünn, der Nachbar hört mit. Also was besorgen, das für Ruhe sorgt und den Eltern eine halbe Stunde Freiheit verschafft. Ich denke nicht an Strick, Paketklebeband oder das Kellerverlies, sondern a...