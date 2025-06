Vier Stunden sollte es dauern. Kürzeste Verbindung von Berlin-Ostkreuz in die Metropolis an der Weißen Elster, Gera, via Leipzig, zuvor aber umsteigen in Calau: Geburtsort des Kalauers, Stadt ohne Freude. Stadt, dass ich nicht lache. In einer vernünftig eingerichteten Welt würde ich nicht die Abkürzung über fast schon Polen wählen müssen, um in »Klein Paris« umzusteigen. Die Bahn gewöhnt den Kunden das 58-Euro-Ticket ab. Da bleibt mir das Lachen schon im Halse steck...