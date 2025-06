Ich gebe gern zu, daß ich mich von der deutschsprachigen Lyrik nicht habe anregen lassen«, schreibt Brinkmann in der einleitenden »Notiz« zum Gedichtband »Die Piloten«. »Sie hat meinen Blick nur getrübt. Dankbar bin ich dagegen den Gedichten Frank O’Haras, die mir gezeigt haben, daß schlechthin alles, was man sieht und womit man sich beschäftigt, wenn man es nur genau genug sieht und direkt genug wiedergibt, ein Gedicht werden kann …« Schon in »Was fraglich ist wofü...