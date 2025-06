Was ist der Grund für Ihren Besuch in Berlin, und welche Hoffnung verbinden Sie mit ihm? Der Anlass meines Besuchs war eine gemeinsame Einladung der Internationalen Liga für Menschenrechte und der Gruppen »Jaima de Tiris« und »Hijas de Saguia« zu einer Konferenz im »Haus der Demokratie und Menschenrechte«. In ihrem Mittelpunkt standen das Protestcamp Gdeim Izik aus dem Jahr 2010 und die Situation der sahrauischen politischen Gefangenen, von denen viele seit fast 15 ...