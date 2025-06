Ein würdiger Campeón

Einen wunderschönen guten Morgen! Sensation im argentinischen Fußball: Der Klub Atlético Platense aus dem Barrio Saavedra am nördlichen Stadtrand von Buenos Aires ist zum ersten Mal in seiner 120jährigen Vereinsgeschichte argentinischer Meister (Torneo Apertura). Er hat gespielt wie Rehhagels Griechenland 2004. Dagegen war kein Kraut gewachsen. Finalgegner war in Santiago del Estero der CA Huracán. Kein ansehnliches Finale. Da die Spielanlagen der Teams einander ähn...