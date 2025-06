Panamas Rechtsregierung will jeden Widerstand gegen das Kaputtkürzen des Sozialstaates mit Gewalt brechen. Aktuelles Beispiel ist der Kampf der Arbeiter auf den Chiquita-Bananenplantagen in der Provinz Bocas del Toro, die seit Wochen dagegen und gegen eine stärkere US-Präsenz im Land protestieren. Nach einem einmonatigen Streik setzte der US-schweizerische Konzern Ende Mai bereits 5.000 von ihnen auf die Straße. Am Montag kündigte das Unternehmen an, nun auch die ve...