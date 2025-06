Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine verschärft die nunmehr kleine große Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erneut ihre antirussische Außenpolitik. So hat Außenminister Johann Wadephul nach einem Treffen mit dem republikanischen US-Senator und Trump-Vertrauten Lindsey Graham am Montag in Berlin eine gemeinsame Linie gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin betont. Markig kündigte Wadephul daraufhin auf dem Kurzmitteilungsdienst X an: »Di...