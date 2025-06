Zionistische Ultrarechte wollen auch in Deutschland israelische Zustände herstellen. Im April demonstrierte eine mit Shirts der kahanistischen »Kach« und der IDF bekleidete Gruppe in Berlin für die Abschiebung palästinasolidarischer Migranten. »Betar Germany«, aus deren Umfeld sie mutmaßlich stammt, tritt mit dem Schlachtruf »Free Germany from Free Palestine!« auf. Sie fordern lautstark, »Hamasniks« – gemeint sind Muslime, Linke und die Friedensbewegung – müssen »de...