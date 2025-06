Zu Tisch Schwarzmeerküste, Türkei Im August geht es an der türkischen Schwarzmeerküste an die Haselnussernte. Besonders begehrt ist die Sorte »Giresun oily«. Mittags gibt es Schwarzkohlsuppe mit Mais und Reis. BRD/F 2025. Arte, 17.15 Uhr 112 – Notruf Nord Nachtschicht in der Schweriner Notaufnahme Schweriner Nächte sind lang, vor allem in der hiesigen Ambulanz. BRD 2025. NDR, 18.15 Uhr Das verborgene Leben der Bauernhoftiere Frühling: Erste Gehversuche Die Welt in B...