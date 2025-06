Heute schon Zölle verhängt? Nein? Donald Trump lässt sich diesbezüglich bekanntlich nicht lumpen. Gerade erst hatte ein Berufungsgericht eine Entscheidung des in New York sitzenden Gerichts für internationalen Handel aufgehoben, der zufolge fast alle Trumpschen Zölle illegal seien, da legte der US-Präsident am Freitag abend nach und erhöhte die Importabgaben von Stahl und Aluminium in die USA von 25 auf 50 Prozent. Der Grund? Diverse US-Unternehmen hatten trotz der ...