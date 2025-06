Auch eine Woche nach der Parlamentswahl in Suriname steht das Endergebnis noch nicht fest, aber im Hintergrund laufen bereits Koalitionsverhandlungen. Am Freitag berichtete die Internetzeitung Suriname Herald, dass der ehemalige Rebellenführer und heutige Vizepräsident Ronnie Brunswijk bereit ist, sich an einem Regierungsbündnis aus sechs Parteien zu beteiligen. Damit hätte die Koalition die nötige Zweidrittelmehrheit knapp beisammen, um zum ersten Mal in der Geschi...