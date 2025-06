In einer mit Unterstellungen, Beleidigungen und protzigen Tönen gespickten Rede hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf dem diesjährigen Shangri-La-Dialog in Singapur den US-Dominanzanspruch in der Asien-Pazifik-Region bekräftigt. China plane womöglich schon in Kürze, Taiwan militärisch unter Kontrolle zu bringen, behauptete Hegseth, der Beijings wachsenden Einfluss in Asien mehrmals »bösartig« nannte. Er stritt jede Absicht der USA ab, die Volksrepublik einkr...