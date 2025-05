1920, 4. Juni: Im Versailler Palais Grand Trianon unterzeichnet Ungarn den Friedensvertrag mit der Entente. Ungarn werden harte Bedingungen auferlegt und es muss umfangreiche Gebietsabtretungen hinnehmen. Die Slowakei fällt an die Tschechoslowakei, das Burgendland (außer Sopron) an Österreich, der Großteil der Batschka an Jugoslawien. Siebenbürgen wird Teil Rumäniens. Das Staatsgebiet Ungarns wird so von 325.000 auf 93 000 Quadratkilometer verkleinert. 1920, 6. Juni...