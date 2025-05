Treue wurde Verrat. Das gilt für Disney und sein nachgerade toxisches Verhältnis zum Star-Wars-Franchise. Kathleen Kennedy nämlich und Lucasfilms – 2012 für lockere vier Milliarden Dollar vom Konzern erworben – lassen Bauchlandung auf Bauchlandung folgen beim Versuch, den von George Lucas erdachten Kosmos mit weiterem Content auszufüllen. Es liegt nicht am Willen. Was seit 2014 auf den Markt trat, sollte kontinuierlich sein. Es liegt an der Unfähigkeit der Autoren, ...