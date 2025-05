Deutschland in zwei Jahren. Die Merz-Regierung hat ernstgemacht mit der Aufrüstung. Die Wehrpflicht wurde wieder eingeführt, fünf Prozent der Wirtschaftsleistung fließen in den Militäretat, Schulbücher dürfen nur noch gedruckt werden, wenn sie auch für die Vaterlandsverteidigung verwendbar sind. Überall, wie hier im Kreiswehrersatzamt Castrop-Rauxel, werden Reservisten zur Wehraufbauschulung einbestellt, um sie auf die neuen Zeiten vorzubereiten. »Kameraden! Was tun...