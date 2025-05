Reiches Deutschland

Nur verhaltener Jubel. Am Mittwoch erschien eine Kurzmeldung unter anderem auch in junge Welt. Deutschland habe im vergangenen Jahr Japan als den größten Nettogläubiger unter den Nationen der Welt abgelöst. Wir hatten uns doch schon so an nationale Hiobsbotschaften gewohnt, die uns als Bürger eines ökonomisch immer weiter zurückfallenden Landes charakterisierten. Und jetzt das! Patrick Welter in der FAZ versuchte, die klugen Leser des Blattes – auch mich – darüber a...