Weil es dem deutschen Botschafter »subversive Aktivitäten« vorwirft, hat Ugandas Militär verlautbart, »alle laufenden Verteidigungs- und Militärzusammenarbeitsaktivitäten« mit der Bundesrepublik »mit sofortiger Wirkung zu suspendieren«. Das teilte der Sprecher der Volksverteidigungsstreitkräfte Ugandas (Uganda People’s Defence Forces, UPDF), Chris Magezi, am vergangenen Sonntag via X mit. Das Auswärtige Amt wies die Vorwürfe am darauffolgenden Tag über eine Sprecher...