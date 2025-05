Noch heißt die Internetpräsenz der Helios-Klinik Schkeuditz Besucherinnen und Besucher »herzlich willkommen« in der »Akutklinik der Grund- und Regelversorgung der Großen Kreisstadt«. Doch ein auf der Seite eingefügtes Feld weist darauf hin, dass der »operative Betrieb« zum 28. Mai eingestellt wurde. Übersetzt heißt das: In Sachsen ist eine weitere Klinik dicht. Die Schließung des Standorts Schkeuditz kam für Belegschaft und Patienten völlig überraschend. Erst am ver...