An Händen und Füßen gefesselt, ist Oury Jalloh, ein 36jähriger Mann aus Sierra Leone, am 7. Januar 2005, im Gewahrsam der Polizei Dessau verbrannt. Er habe sich selbst angezündet, lautet das offiziöse Narrativ bis heute. Das stellen die Protokolle zweier damaliger Ausschusssitzungen des Landtags von Sachsen-Anhalt in Frage, die der Verein Recherche-Zentrum (RZ) und die Plattform »Frag den Staat« am Mittwoch veröffentlicht haben. Einmal mehr erhärtet sich der Verdach...