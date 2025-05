Am Mittwoch behaupteten deutsche und internationale Medien, Donald Trump erwartete einen großen Erfolg in den Verhandlungen mit Iran in den nächsten Tagen und habe sich in einem Telefongespräch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu energisch verbeten, dabei durch Israel gestört zu werden. »Trump will Netanjahu vor Militärschlag gegen Iran gewarnt haben«, hieß es zum Beispiel im Spiegel. Aber schaut man hin, was der US-Präsident wirklich gesagt hat ...