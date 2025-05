Es war der erste Besuch eines französischen Staatsoberhauptes seit rund zehn Jahren: Anfang der Woche hat der französische Präsident Emmanuel Macron Vietnam besucht. Anschließend reiste er nach Indonesien weiter. An diesem Freitag will er auf der regionalen »Sicherheitskonferenz« dem Shangri-La-Dialog eine Rede halten – auch das als erster hochrangiger europäischer Politiker überhaupt. Die Reise zeigt das verstärkte Interesse der ehemaligen Kolonialmacht an dem Land...