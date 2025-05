Krisenstimmung fast überall – auch in der Chemieindustrie. Im sächsischen Böhlen protestierten mehr als 700 Beschäftigte von Dow Chemical und Unterstützer am Mittwoch gegen Stillegungspläne. Dazu aufgerufen hatte die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Zur politischen Mittagspause unter dem Motto »Never let me Down« waren neben Dow-Beschäftigten aus Böhlen und dem sachsen-anhaltischen Schkopau Kollegen der Infra Leuna, von Wacker Chemie, der Lea...