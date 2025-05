Linke Erfolge bei Parlamentswahlen, die nicht mit offener oder verklausulierter Anpassung erkauft bzw. bezahlt werden – in Belgien zumindest gibt es das. Am Mittwoch abend referierte und diskutierte Peter Mertens, Generalsekretär und Parlamentsabgeordneter der Partei der Arbeit Belgiens (PVDA/PTB), im Hörsaal der ehemaligen Hochschule für Wirtschaft und Politik (jetzt Fachbereich Sozialökonomie der Universität Hamburg) über Herausforderungen im globalen Kampf für me...