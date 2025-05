Der Krieg in Gaza dauert bereits 20 Monate – nun steht der Küstenstreifen kurz vor der Hungersnot. Seitdem Israel Ende Januar die Aktivität des Palästina-Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) verboten hat, gibt es kaum mehr Möglichkeiten, den Menschen in Gaza zu helfen. Ein UN-Bericht warnte Montag vergangener Woche davor, dass zwischen April 2025 und Mai 2026 etwa 71.000 Kinder unter fünf Jahren verhungern könnten. Am selben Tag forderten ungefähr 20...