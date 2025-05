Die Ukraine stößt im Krieg gegen Russland offenbar in wachsendem Maße an Grenzen des Nachschubs. So schrieb das Wall Street Journal am Wochenende, dass die Kiewer Kampagne zur Gewinnung freiwilliger Soldaten zwischen 18 und 24 Jahren weitgehend fehlgeschlagen sei. Seit Beginn der Aktion im Februar hätten sich nur etwa 500 Kandidaten gemeldet, also sechs am Tag. Gleichzeitig stoßen Zwangsrekrutierungen nach wie vor auf Gegenwehr. Vor einigen Tagen ging ein Video aus ...