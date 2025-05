Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat über die Jahre viel für ihr Image als Bildungsgewerkschaft getan. Und auch der 30. ordentliche Gewerkschaftstag, der am Sonnabend zu Ende ging, sollte das untermauern. Die gut 420 Delegierten bekräftigten in verschiedenen Anträgen die Forderung nach einem inklusiven Bildungssystem, das Chancengleichheit für alle Menschen sichert. Die Antragsdiskussion um den Einsatz für »eine Schule für alle« am Freitag allerding...