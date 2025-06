Als mein Großvater seine erste Frau heiratete, war die Welt bereits aus den Fugen: Das Deutsche Kaiserreich, durch Kriege und Raubfrieden gegen Dänemark, Österreich und Frankreich von Bismarck zusammengeschweißt, schickte sich an, neue Eroberungsfeldzüge vorzubereiten. Die aus Frankreich herausgepressten Milliarden Goldfranken Kriegskontribution hatten in den 1870er Jahren eine deutsche »Gründerzeit« bewirkt, eine kurzfristige prosperierende Epoche, in der viele gro...