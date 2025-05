Mit Union Bordeaux-Bègles (UBB) ist seit Sonnabend ein neuer Klubname auf dem Rugby Champions Cup eingraviert. Mit 28:20 setzten sich die Südwestfranzosen im Finale der europäischen Königsklasse im Klubrugby vor 70.225 Zuschauern im vollgepackten Principality Stadium in Cardiff gegen den amtierenden englischen Meister, die Northampton Saints, durch – und das am Ende völlig verdient. Zum fünften Mal in fünf Jahren geht der Champions Cup an ein Team aus Frankreich, in...