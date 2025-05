Im Jahre 1972 veröffentlichte der Club of Rome »Die Grenzen des Wachstums«. Die wissenschaftlich formulierten Zweifel am herrschenden Wachstumsmodell brachten zum Ausdruck, dass die ökologische Tragfähigkeit der Erde an ihre Grenzen gelangt ist. Zudem hatte der Ölpreisschock von 1973 gezeigt, wie anfällig unser Wirtschaftsmodell ist. In der BRD wurde damals vor allem befürchtet, dass es aufgrund der natürlichen Grenzen wirtschaftlichen Wachstums auch mit dem Wohlsta...