Wie die Welt funktioniert

Am 2. Mai konnte Noelle Hanrahan vom Projekt Prison Radio den politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal im US-Staatsgefängnis Mahanoy in Pennsylvania besuchen. Wir dokumentieren Auszüge aus ihrem dort geführten Gespräch, Bezugspunkte waren Abu-Jamals Forschungsarbeit über Frantz Fanon und der 100. Geburtstag von Malcolm X am 19. Mai. (jh) Was wäre zu Frantz Fanons dualem Denken über revolutionären Antikolonialismus und Humanismus im Prozess der Dekolonialisierung zu sa...