Fußball der Herren: Finaltag der Amateure Die Finalspiele der Landespokale stehen an und die ARD überträgt die Partien den ganzen Nachmittag lang als Konferenzen. U. a. trifft Meuselwitz auf den FC An der Fahner Höhe, der BFC Dynamo muss gegen Eintracht Mahlsdorf ran, der SV Pastow darf sich mit Hansa Rostock messen und um den Sachsenpokal streiten Lok Leipzig und Wismut Aue. Hier werden auch die letzten Tickets zur Teilnahme am DFB-Pokal der kommenden Saison ausges...