Womöglich esse sie »mit dem französischen oder deutschen Verkehrsminister Pizza, während in Gaza die Kinder sterben«. Gemeint ist die ultrarechte israelische Verkehrsministerin Miriam Regev, die als Rednerin zum diesjährigen International Transport Forum (ITF) nach Leipzig geladen war. Am Freitag endete die Konferenz. Am Mittwoch hatte die mit den palästinasolidarische Organisation Handala zum Protest aufgerufen. Rund 200 Menschen kamen zur Demonstration. »Die Nakba...