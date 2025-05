Unter der Losung der »Veredelung von Soja« hat Brasilien in den vergangenen 25 Jahren die Massentierhaltung, insbesondere die Geflügelmast, drastisch ausgebaut und sich zum heute weltweit größten Exporteur von Hühnerfleisch aufgeschwungen. Nun ist Mitte Mai in einem Geflügelbetrieb im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul erstmals die Vogelgrippe ausgebrochen, und 35 Länder, vor allem China und die Europäische Union, haben ein Importverbot für brasilianisches Hühn...