Der Kampf der Ansarollah (»Huthis«) gegen Israel geht weiter. Jemens Streitkräfte haben am Donnerstag mittag »einen erfolgreichen Raketenangriff auf den Ben-Gurion-Airport in Tel Aviv« durchgeführt, meldete der Sender Al-Majadin. Eine »Sulfikar«-Rakete habe den Flugbetrieb für fast eine Stunde zum Erliegen gebracht und »Millionen Siedler« zur Flucht in Schutzräume veranlasst sowie Luftalarm in mehreren Städten ausgelöst, erklärte der jemenitische Militärsprecher Jah...