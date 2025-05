Es ist schon die zweite Kehrtwende innerhalb von zwei Tagen: Am Dienstag kündigte der Chef der rechten Partei AUR, George Simion, an, Beschwerde beim Verfassungsgericht Rumäniens einzureichen. Laut offiziellem Wahergebnis unterlag der Präsidentschaftskandidat, der noch vor zwei Wochen rund 41 Prozent der Stimmen erreicht hatte, in der Stichwahl am Sonntag seinem EU-freundlichen Kontrahenten Nicușor Dan. Mit der Beschwerde will er die Annullierung der Wahl erreichen....