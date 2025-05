Mehr als eine Woche nach der Ankündigung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), den bewaffneten Kampf zu beenden und sich aufzulösen, ist weiterhin unklar, wie der in der Türkei im Oktober vergangenen Jahres in Gang gekommene Friedensprozess weitergeht. Trotz eindringlicher Mahnungen der PKK-Führung in Veröffentlichungen zum jüngsten Parteikongress, dass eine Auflösung und Waffenniederlegung nur möglich sei, wenn der türkische Staat spürbare Reformen voranbringt, ist ...