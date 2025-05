Am Mittwoch morgen wäre es fast so weit gewesen. Die Finger lagen auf der Tastatur, das Thema war klar: Das deutsche Tischtennis befindet sich in der größten Krise seit den, äh, mittleren 80ern. Patrick Franziska lag in der dritten Runde der Tischtennis-WM in Doha gegen den Koreaner Cho Dae Song mit 0:3-Sätzen zurück und schien sich in VAR-Challenges zu verlieren. Mit 0:2-Sätzen zurück lag gleichzeitig das Doppel der Damen Sabine Winter/Yuan Wan. Winter und Ying Han...