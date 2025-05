Auf dem Parteitag in Gotha beschlossen der 1863 von Ferdinand Lassalle gegründete Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) und die im August 1869 in Eisenach durch August Bebel und Wilhelm Liebknecht gegründete Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) Ende Mai 1875 ihre Vereinigung. So entstand die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), die drei Jahre später verboten wurde und nach der Verbotsaufhebung 1890 ihren Namen in Sozialdemokratische Partei Deut...