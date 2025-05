Das linke Lager in Bolivien ist polarisiert: Der Machtkampf zwischen Evo Morales und Luis Arce überschattet die für den 17. August angesetzten Präsidentschaftswahlen. Am Dienstag (Ortszeit) erklärte das Oberste Wahlgericht des Landes (TSE), die Kandidatur von Morales werde nicht zugelassen. Die Begründung: Die Partei Nationale Aktion Boliviens, für die er antreten wollte, sei nicht berechtigt, an der Wahl teilzunehmen. Außerdem besteht gegen den indigenen Expräsiden...