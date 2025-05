Nachdem die Gesellschaften Condor und Edelweiss ihre Kuba-Verbindungen – auch wegen der US-Blockade – gestrichen haben, wird Cubana de Aviación ab November Direktflüge von Frankfurt am Main nach Havanna aufnehmen. Damit stoße die staatliche Fluggesellschaft der sozialistischen Inselrepublik in eine Marktlücke und werde auf dieser Strecke »in das deutsche Finanzzentrum« ein Monopol haben, kommentierte das Onlinebranchenmagazin Aero Telegraph am Mittwoch. Frankfurt is...