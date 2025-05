Sie tun schließlich nur, wie sie heißen: Behemoth sind im Festivalsommer omnipräsent. Als Headliner lehren sie das Fürchten, und zwar ausnahmslos. Die Polen spielen denen übel vor, die von »Ruppigem« reden und Metallica meinen. Der Black-Metal-Blase, Corpsepaint den Gesichtskreis markierend, ist das 1991 als Baphomet gegründete Projekt längst geplatzt und in den Mainstream geflossen. Was nicht einfach falsch ist: Lang her ist die Debüt-EP »And the Forests Dream Eter...