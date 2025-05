Alisch, Ebeling, Schirm

Auch, wenn sein Stammblatt das Ostberliner Boulevardblatt BZ am Abend war, erschienen die Zeichnungen von Horst Alisch auch in vielen anderen Tageszeitungen, darunter der Jungen Welt. Und die Jugend schien dem Karikaturisten, der am Dienstag 100 Jahre alt geworden wäre, bis ins Alter treu zu bleiben. Mit 15 Jahren begann er eine Ausbildung bei der Deutschen Zeichenfilm GmbH, bevor er in den Krieg ziehen musste. 1951 erschien seine erste Zeichnung in der BZA, er bli...