Es beginnt leise. Mit einem Gespräch in der Teeküche, einem Aushang am Schwarzen Brett. Mit einem Kollegen, der sagt: »Man wird ja wohl noch sagen dürfen …« Und ehe man sich versieht, ist der Betriebsrat nicht mehr Ort der Solidarität, sondern Bühne für ein ideologisches Schauspiel, in dem rechte Netzwerke das Drehbuch schreiben. Was wie ein beiläufiger Kulturkampf erscheint, ist in Wahrheit Teil einer langfristigen Strategie. Die sogenannte Neue Rechte hat gelernt:...