Staub und Schutt lässt der Einschlag der israelischen 120-Millimeter-Panzergranate im November 2023 im Büro der französischen Presseagentur AFP in Gaza-Stadt zurück. In den ersten Wochen des Gazakriegs sei die Zerstörung der Medieninfrastruktur ein strategisches Ziel der israelischen Armee (IDF) gewesen, so das Journalistennetzwerk »Forbidden Stories«. Audioexperten der französischen Zeitung Le Monde konnten anhand des Schussgeräusches nachweisen, dass das Geschoss...