Wie ist die zunehmende Vereinzelung der Menschen, mindestens in den Industrieländern, zu erklären? Was sind ihre Ursachen? Darüber grübeln seit einigen Jahren die Medien und ganze sozialwissenschaftliche und sozialmedizinische Forschungsbereiche. Zuerst einmal: Was ist überhaupt »Vereinzelung«? »Vereinzelung beschreibt den Zustand, in dem eine Person sich von ihrem sozialen Umfeld getrennt oder ausgeschlossen fühlt. Es bedeutet, dass Kontakte und Beziehungen zu ande...