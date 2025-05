Belgien setzt wieder voll auf Kernkraft. Am vergangenen Donnerstag kippte das Parlament mit großer Mehrheit den Ausstieg, den es 2003 beschlossen hatte und der 2025 abgeschlossen sein sollte. Nun ist auch der Bau neuer Meiler möglich. Theoretisch könnten sogar die drei bereits stillgelegten Reaktoren in Doel in der Nähe von Antwerpen und Tihange in Huy an der Maas wieder hochgefahren werden. Im Moment laufen noch vier Blöcke. Nur die flämischen und wallonischen Grün...