Der Vorsprung ist denkbar knapp: Mit 31,36 Prozent der Stimmen hat der liberalkonservative Rafał Trzaskowski die erste Runde der Präsidentenwahl in Polen am Sonntag gewonnen – sein von der rechten PiS-Partei unterstützter Kontrahent Karol Nawrocki erhielt 29,54 Prozent der Stimmen. Trzaskowskis Vorsprung hatte zu Beginn des Wahlkamps noch zwölf Prozentpunkte betragen. Eine Woche vor der Wahl waren es fünf. Jetzt sind es nicht mal mehr zwei. Bei der Stichwahl am 1. J...