In der sogenannten Aserbaidschan-Affäre, in der sich mehrere ehemalige Unionspolitiker vor Gericht verantworten müssen, kommen neue Details ans Licht. Am Montag führte der ehemalige Bundestagsabgeordnete Eduard Lintner (CSU) aus Unterfranken vor dem Oberlandesgericht München ein zuvor getätigtes Geständnis im Sinne der Anklage näher aus. Zuvor hatte Lintner gegenüber dpa darauf verwiesen, dass er seine Aussage nicht wie das Gericht als Geständnis der Bestechung vers...